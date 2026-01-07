高松大学の「うどん学」 高松市の大学の名物講義「うどん学」。7日は学生が麺を手打ちして年明けうどんを作ったんですが、中には驚きのトッピングに挑戦したグループもありました。 うどんの本場、香川の大学ならではの「うどん学」というユニークな講義を10年ほど前から行っているのは高松市の高松大学です。 学生はこれまでうどんの歴史や製法を学んできましたが、いよいよ7日はうどん打ちの実習です。