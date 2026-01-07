福岡県警のトップが年頭会見を行いました。ニセ電話詐欺やSNS型投資・ロマンス詐欺の犯人グループの壊滅に向け、取り締まりを強化するとしています。福岡県警の住友一仁本部長は7日の年頭会見で、ことしの重点目標についてニセ電話詐欺やSNS型投資・ロマンス詐欺の対策の推進など8項目を挙げました。 福岡県警によりますと、去年1月から11月までの県内のニセ電話詐欺・SNS型投資・ロマンス詐欺の被害額は、およそ124億900