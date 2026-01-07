東京VのMF森田晃樹が背番号を変更東京ヴェルディは1月6日、2026年シーズンの新体制メンバーと選手背番号を発表した。2月に始まる明治安田J1百年構想リーグに向けて始動した。城福浩監督5年目を迎える今季、守備の要だったDF谷口栄斗（川崎フロンターレ）がチームを去ったが、GKマテウス、MF森田晃樹、FW染野唯月ら主力はチームに残った。ジュニア時代からクラブ一筋で、昨季まで5シーズンに渡って「7」を背負ってきた“バン