世界が憧れたのは、王冠そのものよりもエリザベス女王を中心に結束して見えた「家族」の物語だった。しかし、いまやその家族の問題がイギリス王室を揺らしている。アンドルー問題の再燃はあるのか、王室称号のブランド利用を続けるヘンリー王子夫妻から称号を剥奪することはあるのか――。イギリス王室を長年取材してきた作家ロバート・ハードマン氏に聞いた。アンドルー問題“再燃の火種”チャールズ国王の弟・アンドルー氏は、ア