立川競輪開設74周年記念G3「鳳凰賞典レース」は12Rで決勝戦（優勝賞金562万円）が行われ、単騎の脇本勇希（27＝福井・115期）がゴール前で吉田拓矢をかわして優勝。25年10月の豊橋以来となるG3・2勝目を挙げた。レースは鈴木が小原とのスタート争いを制し、鈴木―吉田―渡辺―小原―嘉永―山口―岩津―阿部―脇本で周回。赤板で嘉永ラインが上昇。阿部も続く。その上を渡辺―小原が切り、打鐘で鈴木―吉田で叩く。脇本も続き3