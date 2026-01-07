アメリカ・ニューヨークに本部を置く非営利団体「ジャーナリスト保護委員会」は6日、ベネズエラのロドリゲス暫定大統領の宣誓式を取材中の記者14人が拘束されたことを強く非難する声明を発表しました。ベネズエラの首都カラカスで5日行われたデルシー・ロドリゲス暫定大統領の宣誓式典では、取材中の記者14人が拘束されました。13人は海外メディアや通信社などの関係者で、1人はベネズエラ国内のジャーナリストだということです。