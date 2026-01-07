アメリカによってマドゥロ大統領が拘束されたベネズエラ。トランプ大統領は、そのベネズエラがアメリカに最大5000万バレルの原油を引き渡すことで合意したと発表しました。アメリカトランプ大統領「何年も何年も、この男（マドゥロ大統領）を追いかけてきた。暴力的な男だ。ステージに上がって、私のダンスをマネしようともする」6日、マドゥロ大統領についてこう話したトランプ氏。ベネズエラマドゥロ大統領（先月）「狂った