中国・上海で「大韓民国臨時政府」の庁舎跡を訪れた韓国の李在明大統領（左から3人目）＝7日（聯合＝共同）【上海、ソウル共同】韓国の李在明大統領は7日、日本統治時代の独立運動家らが中国・上海で樹立宣言した「大韓民国臨時政府」庁舎跡を訪れた。台湾有事は存立危機事態になり得るとした高市早苗首相の国会答弁に反発する中国が、抗日闘争史を絡め「中韓共闘」を図る中、韓国は一定の距離を置く構えだが、4日から訪中した李