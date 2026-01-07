モデルの滝沢眞規子が７日に読売テレビで放送された「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」で、警察まで巻き込んだ仰天の「事件」を告白した。トークテーマ「子離れ」に沿って、現在は２２歳だという長女の中学時代を回想。なかなか帰宅しなかった日に、泣きながら近所を探し回っていたところ、警察官に声をかけられて事情を説明。「帰ってこないんで誘拐だと思う」と訴えたところ、「パトカーを向かわせますね」と対応してくれたと