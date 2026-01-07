7日朝の東京・秋葉原でカメラが捉えたのは、激しく降る雪の様子です。東京都内の各地で、雪やみぞれが降りました。世田谷区では街灯に照らされ、雪の粒がはっきりと見てとれました。午前5時半前の新宿区でもパラパラと。文京区では、雪が激しく降る様子が見られました。7日朝の都心は最低気温2.2度と、冷え込みが強まりました。午前5時ごろに東京都内に雨雲がかかり寒さが強まったことから、みぞれが雪に変わったとみられます。浅