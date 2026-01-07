飛行機の翼みたいな「商船の硬い帆」世界の物流を支える海運業界がいま、大きな変革を迫られています。【これが未来の船!?】「鉄の帆12枚！」のウインドハンターです（写真で見る）きっかけは2023年7月、国際海事機関（IMO）で、国際海運の温室効果ガス（GHG）排出を「2050年頃までにネットゼロ」とする新たな削減目標が合意されたことです。これを受け、従来の重油を始めとした化石燃料に頼った運航からの抜本的な転換が求