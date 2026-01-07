三重県四日市市の森市長は物価高対策として、市民に対し1人5000円の現金を給付することを発表しました。 【写真を見る】市民1人あたり5000円の現金給付 30％のプレミアムつきデジタル商品券も販売 三重･四日市市 （四日市市 森智広市長）「現金給付を行っていく。市民1人あたり5000円の臨時特別給付金を支給する」 30％のプレミアムつきデジタル商品券も販売 また、現金給付のほかに30％のプレミアムがつく、デジタル商品券も