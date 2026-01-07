2026年からシーズン移行が予定されるサッカーのJリーグ。悲願のJ2復帰に向けてトレーニングを始めたツエーゲン金沢が、7日、報道陣に練習を公開しました。牛田和希キャスター「あっという間にやってきた新シーズン。去年の悔しさを晴らすべく、きょうからチームが始動しました！」昨シーズンはプレーオフの末、J2昇格を逃したツエーゲン。およそ3週間のオフを経て、きょうからトレーニングを再開しました。金沢市出身の辻田真輝監