ロッテリアが展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」および「ゼッテリア」は、1月7日から期間限定で、「リラックマとみんないっしょわくわくパーティー♪ キッズセット」を販売する。ロッテリアは、子ども向け商品として様々な「キッズセット」を販売している。今回は、「リラックマ」や「たれぱんだ」、「アフロ犬」など、サンエックスを代表する人気キャラクターが大集合した、「サンエックスユニバース」のデザインを使用