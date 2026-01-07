回転寿司チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司は、「［大分県産］豊後活〆寒ぶり」や「国産寒ひらめ（一貫）」、「熟成中とろ」などを楽しめる「とろと寒ぶり」フェアを、1月9日から期間限定で開催する。また、同日から、くら寿司史上初の一般社員の顔をデザインした、「178（イナバ）最中」も期間・数量限定で販売する。同フェアでは旬の寒ブリや寒ヒラメなど、多彩な冬の味覚を用意している。脂乗りの良い大型サイズを厳選し