『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「どんど焼きで参拝客がやけど火が服に燃え移り搬送」についてお伝えします。◇◇◇北海道函館市の神社でどんど焼きをめぐる事故が…7日午前10時半ごろ、どんど焼きに訪れていた高齢の参拝客が、火の中に正月用のしめ飾りを投げ入れようとした際、体勢を崩して前のめりに倒れ、衣服に火が燃え移ったということです。目撃した人「ひざの部分は溶けてズボンはどろどろ、中は皮