インタビューに応じるJOCの橋本聖子会長日本オリンピック委員会（JOC）の橋本聖子会長が7日、共同通信のインタビューに応じた。開幕まで1カ月を切ったミラノ・コルティナ冬季五輪に向け、過去最高の成績を目指す日本選手団について「各競技にまんべんなく世界レベルの選手がいて、お互いに刺激し合えることは日本の強み。非常に良いチームがつくれる」と期待感を示した。日本勢躍進の要因として、国からの強化費や医科学サポー