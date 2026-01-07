7日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝156円台半ばで取引された。午後5時現在は前日比16銭円安ドル高の1ドル＝156円48〜49銭。ユーロは55銭円高ユーロ安の1ユーロ＝182円79〜83銭。前日に米長期金利が上昇したことを受けて、日米の金利差を意識した円売りドル買いが優勢となった。日経平均株価の下落に伴い、相対的に安全資産とされる円を買う動きもあった。市場では「米国の雇用関連統計の発表に注目が移っている」（