富士フイルムの新製品「インスタックスミニエヴォシネマ」＝7日、東京都港区富士フイルムは7日、インスタントカメラ「チェキ」シリーズから、動画撮影機能を搭載した「インスタックスミニエヴォシネマ」を30日に発売すると発表した。スマートフォンで読み込むと動画の視聴が可能なQRコードと、静止画を一緒に印刷して人に手渡すことができる。動画は最大15秒までで、スマホにダウンロードすることもできる。背面の