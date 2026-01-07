【漫画】本編を読む社交的なキッチン担当・木暮千景（こぐれちかげ）と、人見知りな接客担当・照巳（てるみ）。正反対な姉弟が営む喫茶店「こかげ」は、大切な誰かを喪った人が行き着く、ちょっと不思議なお店だった。そこにやってきたのは夫を喪った妻、愛猫を亡くした女性……。彼女たちが抱えた喪失感を、ふたりは「弔いごはん」で晴らしていく。誰かを喪うことと食事をテーマにした漫画『木暮姉弟のとむらい喫茶』（うおや