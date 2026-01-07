昼寝はいつどのくらい取ればいいのか。漢方薬剤師の堀江昭佳さんは「夕食後の『うたた寝』はその後の睡眠の質にも影響を与えるのでしないほうがいい。昼寝は何時まで、何分までという鉄則がある」という――。※本稿は、堀江昭佳『生命力を高めなさい』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Sopaphan Romphongoen※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Sopaphan Romphongoen■昼に短く寝て、夜に長く眠