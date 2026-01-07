日本食ブームに合わせて、海外でも日本酒人気が広がっている。しかし、蔵元が「一番おいしい」という生酒を輸出することは難しいとされていた。この問題を解決したのが、日本酒を急速に凍らせるという独自技術だった。酒ジャーナリストの葉石かおりさんが取材した――。■時間とともにフレッシュさは失われていく蔵元をはじめ、日本酒に携わる人には長年変わらぬ願いがある。それは「搾りたてのみずみずしい味を、そのまま飲んでほ