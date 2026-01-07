米ハードロックバンド、ＫＩＳＳの創設メンバーで、ドラマーのピーター・クリス（８０）が乳がん克服を告白。闘病生活を「奇跡」と振り返った。米誌バラエティが６日、報じた。ピーターは現地時間４日、米ポッドキャスト番組「ＫｉｓｓＦＡＱ」の中で乳がんを克服したことを告白。難病が治癒したと知って「どれほど喜んだか」について語った。現在８０歳のピーターは、２００８年に乳がんと診断されてから「熱心に祈り、牧