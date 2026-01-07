&TEAMのK（ケイ）が、圧巻のビジュアルを披露した。【写真】「頭身バグってる」KのCG級スタイル1月7日、&TEAMの公式インスタグラムが更新され、「Thank you」のコメントとともに写真が投稿された。公開された写真は、昨年12月31日に出演した『第76回NHK紅白歌合戦』でのオフショット。写真のKは、花火を思わせる装飾が施されたスーツ姿を披露している。抜群のスタイルと小顔、そして端正なビジュアルが際立ち、見る者の視