どんなに愛し合う二人でも、一緒に過ごす時間が長くなれば、たまの衝突は避けられないもの。だからこそ、ケンカをしたときは一枚上手の行動を取って、円満に収めたいものです。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「『俺のほうこそごめん』と言わせるケンカの上手な謝り方」をご紹介します。【１】頭を冷やしてから、自分の気持ちを丁寧に手紙に書く「手紙は自分の読みたいタイミングで読めるので、互