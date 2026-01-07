重慶市内のビルに突然投影された巨大なスローガン＝2025年8月、戚洪さん提供 中国で2025年9月3日、「抗日戦争勝利80周年」を記念し、北京の天安門広場で史上最大規模の軍事パレードが行われた。その数日前、中国のSNSで「重慶事件」というものが起きていた。若者が多く集まる重慶市内のビルの外壁に共産党批判をするスローガンが投影されたのだ。実行したのは当時43歳の男性で、滞在先のイギリスから遠隔操作で行われた