韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「고장（コジャン）」の意味知ってる？「고장（コジャン）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、ふとしたときに帰りたくなる場所です。いったい、「고장（コジャン）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「