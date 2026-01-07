◆第４２回フェアリーＳ・Ｇ３（１月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１月７日、美浦トレセン昨年１０月の東京で新馬勝ちした１戦１勝馬のヴァリスマリネリス（牝３歳、美浦・中舘英二厩舎、父アドマイヤマーズ）が、軽快な動きで好仕上がりをアピールした。坂路を単走で５３秒２―１２秒０を馬なりでマークし、スピード感あふれる動きを見せた。中舘調教師は「状態は良さそうです。オーバーワークにならな