ロッテの新人１０選手が７日、さいたま市のマリーンズ寮に入寮。ドラフト１位・石垣元気投手＝健大高崎＝は高校入学後からストレッチの際に用いている棒状の器具を持参した。「健大のトレーナーさんからいただきました。健大（の野球部員）はみんなが持っているものなので。ウォーミングアップのときに使っています。少し肩周りがやわらかくなった気がします」と最速１５８キロの直球を投げるのに役立てたアイテムを手に、笑顔