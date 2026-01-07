西武のドラフト５位・横田蒼和（そうわ）内野手（１８）＝山村学園＝が７日、埼玉・所沢市の「若獅子寮」に入寮した。埼玉・東松山市出身の生粋の“埼玉っ子”。入寮に際し持参したのは、高校時代にも通った同市にある「箭弓（やきゅう）神社」のホームベース型の絵馬とバット型の絵馬。大きい方には高校のチームメートに寄せ書きを頼み、小さい方には「一軍昇格、年間２００安打、通算２０００本安打」と自らの決意を示した。