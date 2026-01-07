ＤｅＮＡのドラフト２位・島田舜也投手＝東洋大＝が７日、横須賀市内の青星寮に入寮した。「プロ野球選手のスタートっていう気持ちで、すごい楽しみ」と胸を弾ませた。祖父母が買ってきてくれたという「健」と「福」と書かれた２つのお守りを手に入寮。いつもはテレビの前に置いてあるが、家を出る前に取って握るのがルーチン。「プロ野球の環境に慣れることを第一として、けがなく戦っていけるような体力と技術を身につけたい