6日に発生した島根県東部を震源とする地震では最大震度5強を観測し、福岡県と佐賀県でも震度3を観測しました。 7日、FBSが訪ねたのは福岡管区気象台です。島根と鳥取で最大震度5強を観測した地震について、専門家は広い範囲で揺れが観測されたことが特徴の一つだと話します。■福岡管区気象台・山田安之 地震津波対策調整官「震度3～1の揺れが広く観測されているのが、今回の地震の特徴と言えます。福岡では山間部の岩盤