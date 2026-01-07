BMW i4 M50を凌駕する動力性能登場から8年が過ぎ、アップデートを受けたテスラ・モデル3。出色の動力性能に変わりはなく、お手頃な後輪駆動仕様でも0-100km/h加速は5.4秒でこなす。試乗車だった四輪駆動のロングレンジでは、4.2秒へ縮まる。中間加速も、BMW i4 M50より鋭い。【画像】コスパ出色の電動サルーンテスラ・モデル3増加の一途欧州で競合しそうなモデルは？全154枚トラクションに優れ、路面が濡れていてもホイー