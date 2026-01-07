中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京1月7日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は7日の記者会見で、軍民両用（デュアルユース）品の対日輸出規制に関し、国家の安全と利益を守り、拡散防止などの国際的義務を履行するため、中国は法に基づき、規則にのっとって措置を講じており、完全に正当かつ合理的で合法だと表明した。毛氏はまた、高市早苗首相の台湾に関する誤った発言は、中国の主権と領土の一体性