【パリ＝上地洋実、ワシントン＝池田慶太】ロシアの侵略を受けるウクライナを支援する欧州主体の「有志連合」は６日、パリで首脳会議を開き、停戦後のウクライナに参加国が法的拘束力を持つ「安全の保証」を提供する用意があることを明記した「パリ宣言」を取りまとめた。英仏とウクライナの首脳は、停戦後の駐留部隊派遣に関する文書にも署名した。宣言は、米国が主導する停戦監視の枠組みに有志国が参加することや、停戦維持