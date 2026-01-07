「あす大災害、だとしたら？」をテーマに「防災のワンポイント」を『news every.』直川貴博キャスターがお伝えします。◇◇◇「防災ボトル」ってご存じですか？あまり聞き馴染みがないかもしれませんが、防災グッズをウォーターボトルに入れたものでかさばらないので手軽に持ち運ぶことができます。プラスチックなので、防水性が高く、水にぬれても中身がぬれずに済む◇ポーチに比べ強度がある◇中身を出せばもちろん水が入