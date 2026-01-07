にかほ市の神社では今年1年の運勢などを餅を使って占うユニークな神事が行われました。地域で600年以上続いていると言われる新年の伝統行事。今年の結果はどうだったのでしょうか。集落のすぐそばにある山の伏流水の恵みを受け代々、農業を生業としている住民も多いというにかほ市象潟町小滝地区。地域の神社では毎年1月7日にある神事が執り行われます。山中にある金峯神社は鳥海山を御神体とする修行の場の一つとされていて