2026年1月7日、自動車業界に驚きが広がりました。これまで「TGR」の愛称で親しまれ、世界中のレースシーンを席巻してきた「TOYOTA GAZOO Racing」が、組織名を「GAZOO Racing」へと変更・回帰することを発表しました。単なる名称変更にとどまらない、この決断の裏側にある「原点」と、これからのクルマづくりに向けた深い意味とはどのようなものなのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが買える「すごいGRヤリス」です！