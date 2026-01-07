「あのちゃんの電電電波♪」（毎週火曜深夜2時）。1月6日（火）の放送は、=LOVEの妹分・≠MEが登場し、テーマに沿って嘘トーク！【動画】全校生徒600人が自分のファン!? ≠MEの超モテトークにあのちゃん驚愕指原莉乃がプロデュースを手掛ける12人組アイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）から、蟹沢萌子、富田菜々風、鈴木瞳美、櫻井もも、谷崎早耶の5人が登場。2019年の結成から着実に成長を続け、2025年2月にはグループ最