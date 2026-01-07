冬場に不足しがちな血液の確保に協力しようと、岡山市の平林金属ソフトボール部の選手が献血を行いました。 【写真を見る】平林金属ソフトボール部の選手ら約30人が献血「僕も行ってみようかなと思う人がちょっとでも」【岡山】 社会貢献活動の一環として、毎年この時期に行っているもので平林金属ソフトボール部の選手ら約30人が参加しました。 岡山県赤十字血液センターによりますと、今の時期はイ