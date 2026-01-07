1996年に誕生し今年30周年を迎える「たまごっち」の展覧会「30周年記念 大たまごっち展」が、1⽉7⽇（水）〜2月2日（月）の期間限定で、東京・六本木にある六本木ミュージアムで開催。開催に先駆け、プレス内覧会が行われ、一足先に内部がお披露目された。内覧会には、「たまごっち」ファンの村重杏奈と、まめっち、くちぱっちも駆けつけた。【写真】「死」までしっかり体験できる「大たまごっち展」内部の様子■ゲ