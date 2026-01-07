¡Ö¤ª¶¾Çþ¿©¤Ù¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã°û¤ó¤Ç¤¿¤é¡Ä¡×¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î´ßÃ«¹á¤¬¿·Ç¯¤Î?Å¥¿ì⁉¥·¥ç¥Ã¥È?¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤¢¤±¤ª¤á¤³¤È¤è¤í¡ÁÍ§Ã£¡¢ÉðÅÄÍ´»ÒÂð¤Ç¹ÈÇò¸«¤Æ¡¢¤ª¶¾Çþ¿©¤Ù¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã°û¤ó¤Ç¤¿¤é¡£¡£2026Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È½Ð¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¸½ºß¥Õ¥ê¡¼¤ÎÉðÅÄÍ´»ÒÂð¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£´ßÃ«¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥×¥ê¥ó