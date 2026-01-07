¸åÇÚ¤äÇ¯²¼½÷»Ò¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÇº¤à¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó¤Ç¤Î¿©»ö¤ò¡¢¤É¤³¤«Èò¤±¤Æ¤­¤¿Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡£¤È¤³¤í¤¬ºÇ¶á¡¢ÄÁ¤·¤¯¼ã¤¤½÷»Ò¤È2¿Í¤Ç¤´ÈÓ¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤Çµ×¡¹¤Ë¡ÖÎø¥Ð¥Ê¡×¤ò¿¶¤é¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£Ç¯²¼¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢Âçµ×ÊÝ¤¬ÀµÄ¾¤Ë¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤¹¡£ ¡Ú²èÁü¡Û¸µSKE¡¦¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¤¬°û¤ß¤ÎÀÊ¤ÇÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤ËÁêÃÌ¤·¤¿Çº¤ß ¸µSKE48¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î¥µ¥·¿©»ö¤Ç¡Ä