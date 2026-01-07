「年賀状じまい」を伝えたのに、相変わらず年賀状が届く――。返信は不要と言われても、無視するのはどこか気まずく、心のどこかで負担に感じる。送る自由と、送らない自由がぶつかる中、「年賀状じまい」をめぐるマナーが問われている。 【画像】干支の「馬（午）」と一緒にジャンプする人たち 年賀状の枚数はピーク時の6分の1程度に 新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします