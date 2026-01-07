初優勝か３連覇か、全国高校ラグビー大会の決勝戦が行われました。３連覇を狙う神奈川の桐蔭学園に挑むのは、初優勝を狙う京都成章。序盤、桐蔭学園の猛攻をうける京都成章ですが、食らいついたら離さない得意のピラニアタックルで何度も押し返します。すると前半１４分、京都成章がパスでつなぎ、篠颯太郎選手が先制のトライ。一方、桐蔭学園もその４分後にトライを奪い、５対５の同点で前半終了となります。ところが後