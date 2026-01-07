成宮寛貴さん主演舞台『サド侯爵夫人』の公開ゲネプロが行われ、初日前会見に成宮さんはじめ、東出昌大さん、演出・宮本亞門さんらが登壇しました。【写真を見る】【 成宮寛貴 】12年ぶりの舞台で主演「肉体的な脱皮、精神的な脱皮」「次の世界へ進む自分の姿が見えた」と自信東出昌大と互いの印象も明かす日本文学を代表する作家、三島由紀夫の戯曲『サド侯爵夫人』が性別の垣根を超え、オール男性キャストで上演。人間の