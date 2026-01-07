国土交通省は「交通空白地」の解消に向け、スクールバスやデイサービスの送迎車も使い、移動手段を確保できるよう、今年の通常国会で法改正を目指す方針であることがわかりました。「交通空白地」とは、地域住民などがバスや電車、タクシーなどの移動手段を確保するのが難しい地域のことです。国土交通省は、この「交通空白地」の解消に向け、スクールバスやデイサービスの送迎車も使い、移動手段を確保するために今年の通常国会で