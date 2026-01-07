高市政権が掲げる外国から日本への投資審査の強化に向けて、政府は年内にも新たな組織を創設します。外国人投資家が安全保障上重要な日本国内の企業に対して投資を行う場合、外為法に基づいて投資家側の申請をもとにした事前審査が必要です。ただ、経済安全保障の重要性が高まるなか、高市政権は外国からの投資について事前審査をさらに強化することを掲げています。片山さつき財務大臣「経済安全保障の観点から、投資審査の実効性