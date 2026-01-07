物価高騰の中、今年もバレンタインの季節が近づいてきた。売り手である「メーカー」や買い手である「消費者」のバレンタイントレンドはどのような動向になっているのだろうか。この記事では、2026年のバレンタイントレンドと、2月4日から松屋銀座にて開催される「Ginza Valentine World」の注目ポイントを紹介する。Ginza Valentine World2026 一部ラインアップ2026年、消費者のバレンタイントレンドは?松屋銀座は2025年12月11日〜