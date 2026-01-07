文化放送では、「～キミはひとりじゃない～文化放送 受験生応援キャンペーン」の企画として、1月15日（木）午後10時00分より、特別番組『～キミはひとりじゃない～受験生応援スペシャル！』を放送する。 文化放送では、受験生リスナーにエールを送る「～キミはひとりじゃない～文化放送 受験生応援キャンペーン」を2025年12月1日（月）～2026年2月19日（木）